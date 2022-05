Bandiera della Croce Rossa sul palazzo della Regione fino all’8 maggio

La giornata nazionale in occasione della nascita di Henry Dunant, fondatore dell’organizzazione umanitaria internazionale

Questa mattina sulla facciata del palazzo di Regione Liguria è stata affissa la bandiera della Croce Rossa. La bandiera resterà esposta fino a domenica 8 maggio, Giornata Internazionale della Croce Rossa, che cade in occasione della data di nascita di Henry Dunant, fondatore dell’organizzazione umanitaria internazionale.

“Siamo orgogliosi di esporre sulla facciata del palazzo di piazza de Ferrari il vessillo della Croce rossa – commenta il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria Giovanni Toti – Soprattutto in un momento come questo è ancora più evidente l’importanza dell’azione di una grande organizzazione come questa, a causa della tragedia di una guerra scoppiata a poche centinaia di chilometri da casa nostra, in Ucraina”.

