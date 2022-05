Primo Maggio: corteo internazionalista, festa Cgil a Pontedecimo, Forza Italia alla Polisportiva di Quinto

Il tradizionale corteo di Lotta Comunista avrà quest’anno come tema il “no” alla guerra e al riarmo. Partenza alle 9.30 da piazza della Vittoria e percorso fino al parco dell’Acquasola dove si terrà il comizio

La Camera del Lavoro di Genova organizza per domenica Primo Maggio a partire dalle ore 17 presso la Soms La Fratellanza di Genova Pontedecimo in Via Val Sugana 2 un pomeriggio di parole e musica per la festa delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il programma prevede uno spazio per bimbi e ragazzi con giochi in piazza e laboratori, focaccette, fave salame e sardo, musica e intrattenimento con la Small Band e Robe di Coppo.

Un pomeriggio tra attualità e lavoro, musica e intrattenimento a partire dalle ore 17 per stare insieme e per celebrare la Festa delle lavoratrici e dei lavoratori in una data fortemente simbolica che ricorda a tutti il valore del lavoro.

«L’importante ricorrenza fa tener alta l’attenzione sul grande tema delle emergenze legate proprio al lavoro, ai temi sociali ed economici e alla necessità di creare buona occupazione – dicono alla Cgil -. Pace, diritto al lavoro, giustizia sociale sono i temi che quest’anno accompagneranno la giornata del Primo Maggio. Se da un lato, dopo due anni di pandemia, la festa in piazza è salutata come un fatto positivo, dall’altro il momento storico è funestato da una guerra assurda che oltre a portare morte e distruzione ha ed avrà conseguenze sulle economie mondiali e quindi anche su quella del nostro Paese». L’appuntamento in Val Polcevera, insieme alla Camera del Lavoro in collaborazione con la Soms La Fratellanza, è per domenica Primo Maggio a partire dalle ore 17.

Forza Italia a Genova celebrerà il 1° maggio con una manifestazione dedicata al tema del lavoro per i giovani, che si svolgerà presso la Polisportiva Quinto, piazza De Simoni 1, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. L’evento è promosso dai giovani azzurri genovesi, col coordinatore cittadino Luca Marcato, e dal vice presidente del Consiglio Comunale e consigliere decano del partito, Guido Grillo.

Interverranno, oltre ai promotori, l’onorevole Paolo Zangrillo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Lavoro, il sindaco Marco Bucci, il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco, gli onorevoli Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, il capogruppo in Regione Claudio Muzio, il commissario cittadino del partito, Mario Mascia, il consigliere comunale Stefano Costa, il coordinatore regionale degli universitari azzurri, Massimiliano Masini.

In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo presso l’adiacente circolo. L’animazione musicale sarà affidata al complesso “I Marineros”.

«Abbiamo deciso di dedicare il nostro 1° maggio al tema del presente e del futuro del lavoro per i giovani, che rappresenta uno degli snodi e delle sfide fondamentali che la politica si trova di fronte», dichiarano gli organizzatori. «Questa giornata di festa nazionale ci invita a riflettere sulle azioni da mettere in campo affinché il mercato del lavoro si apra sempre più alle nuove generazioni e sia dunque sempre più inclusivo e in grado di valorizzare le competenze di ciascuno – proseguono -. Ringraziamo l’onorevole Paolo Zangrillo e il sindaco Marco Bucci per la loro presenza e per il contributo che porteranno al dibattito insieme ai nostri parlamentari, dirigenti ed eletti».

