Uccellino bagnato, infreddolito e a rischio investimento salvato da commerciante e guardia Enpa

Il piccolino, con le piume inzuppate a causa della pioggia, è stato trovato in corso De Stefanis a Marassi e salvato da un uomo che ha un negozio di animali in zona e, dopo averlo riscaldato, ha chiamato la guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini

Il titolare del negozio Animal’s Club di Corso de Stefanis ha visto questo uccellino per strada e con le dovute cautele lo ha raccolto che era già in ipotermia. Per questo lo ha riscaldato e, quindi, consegnato a Termanini che lo ha portato al centro Cras dell’Enpa, a Campomorone, dove riceverà le cure adeguate.

