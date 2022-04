Lo spettro dell’usura dietro al pestaggio che ha ucciso l’orafo di Sant’Olcese

Michelangelo Bedini era maestro di arti marziali, era in pensione e aveva 73 anni. Non è stata sufficiente l’età avanzata a convincere chi lo ha massacrato senza pietà a non calcare troppo la mano

Il sostituto procuratore Daniela Pischetola aveva aperto un fascicolo per lesioni ma quando l’uomo è deceduto ha poi cambiato l’ipotesi di reato in omicidio preterintenzionale a carico di ignoti. Ad indagare sono i militari del nucleo operativo dei Carabinieri di Sampierdarena che stanno visionando i filmati delle telecamere della zona dove l’uomo viveva con la moglie.

L’ex orefice era stato pestato il 9 marzo scorso nel giardino della sua abitazione. La moglie lo aveva trovato svenuto e aveva chiamato i soccorsi. L’uomo era stato sentito dai Carabinieri, proprio insieme alla moglie, non appena era stato dimesso dal San Martino con una cura da seguire a casa. Cura che, però, non è bastata ad evitarne il decesso avvenuto il 16 aprile scorso.

Moglie e marito avevano avanzato l’ipotesi che il pestaggio fosse stato messo in atto da una banda di ladri intenzionata a razziare la casa. Il pensionato non aveva saputo dire chi lo avesse conciato in quello stato e non ha fornito elementi utili a ricostruirne l’identità.

Il sospetto è che, invece, conoscesse chi faceva parte della spedizione punitiva o che almeno sapesse chi era il mandante. I violenti potrebbero essere stati inviati per recuperare un credito non onorato.

