Raffica di furti in casa: acrobati a San Fruttuoso. Ad Apparizione spaccano un vetro con un piccone

Ad Albaro il colpo non è andato a buon fine: i malviventi sono stati messi in fuga dal proprietario dell’appartamento

Una rischiosa salita lungo i tubi del gas ha consentito ai malviventi di arrivare a una finestra, di cui hanno rotto il vetro, e di entrare in una casa di corso Sardegna. Ricco il bottino: un orologio d’oro e contanti ancora da quantificare, oltre a due libretti degli assegni.

Anche in via Buratella ad Apparizione, i ladri hanno rotto un vetro per entrare nella casa, usando un piccone. nell’appartamento, però, non hanno trovato alcunché da rubare e se ne sono andati, dopo aver fatto il danno, a mani vuote.

In via San Luca d’Albaro, ai malviventi è andata ancora peggio: sono stati messi in fuga dal proprietario dell’appartamento.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...