San Martino: gruppo elettrogeno fermato per presenza di liquidi, sospesi gli interventi chirurgici

È lo stesso ospedale a darne notizia. Le attività chirurgiche saranno recuperate entro fine giornata

L’Ospedale Policlinico San Martino informa che stamani il gruppo elettrogeno del Monoblocco lato Levante si è temporaneamente fermato a causa della presenza di sostanze acquose all’interno di uno dei serbatoi esterni. È in corso la pulizia del motore per la riattivazione in tempi utili del sistema. Per ottimizzare l’intervento, sono stati temporaneamente sospesi gli interventi chirurgici presso le sale del lato Levante del Monoblocco, della Radiologia Interventistica e dell’Emodinamica. La task force interna al Policlinico ha però permesso di riprogrammare tutto il sospeso in maniera tale che le attività siano recuperate entro la fine della giornata.

