Genova Jeans, Crivello: «Si prepara la nuova edizione, ma aspettiamo ancora la rendicontazione delle consulenze della prima»

«Sono trascorsi 45 giorni da quando abbiamo richiesto dati “nel dettaglio” dopo che ci erano stati consegnati solo per macro aree e continuiamo a rimanere in attesa che l’amministrazione Bucci rispetti le norme e le regole che prevedono la trasparenza attraverso l’accesso agli atti pubblici»

«Abbiamo appreso che la nuova edizione di GenovaJeans si terrà dal 9 al 18 settembre 2022 e che il 7 marzo è stato aperto l’infopoint ufficiale in Via Prè 100 rosso – dice Gianni Crivello, capogruppo della lista del consiglio comunale che porta il suo nome -. Nel contempo la Giunta Comunale ha deciso di affidare alla società “Porto Antico” il coordinamento della prossima edizione, assegnandole 100.000 euro di anticipo per avviare la fase progettuale, quindi la “Porto Antico” avrà la responsabilità organizzativa e gestirà le risorse economiche per realizzare “GenovaJeans 2022».

«Tuttavia, in riferimento alla prima edizione dell’iniziativa – prosegue il capogruppo di opposizione – siamo ancora in attesa di un importante chiarimento che continua a non arrivare. Un riepilogo della situazione: il 7 settembre 2021 abbiamo inoltrato una richiesta di accesso agli atti relativi alla mostra, dopo molteplici solleciti e richieste di intervento al Segretario Generale del Comune di Genova nonché a fine anno 2021 al Signor Prefetto, a febbraio del 2022 (cinque mesi dopo) è arrivata la documentazione relativa all’evento, suddivisa per “macroaree” e non nel “dettaglio”. Ovviamente il 4 marzo abbiamo formalizzato con una nota che ci venissero inviati dati più chiari perché l’aspetto paradossale che vogliamo condividere con la comunità è il seguente: è possibile che i dati e gli importi consegnati con ritardo abissale siano disaggregati? L’esempio più significativo: incarichi e consulenze € 112.949,36, una cifra significativa tanto più rapportata all’evento, e allora, a chi e per cosa sono state utilizzate queste risorse?».

