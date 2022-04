Domani l’anniversario dell’uccisione di Quattrocchi. Plinio e Bornacin chiedono l’intitolazione di una via

Nel 18º anniversario della morte in Iraq, per mano dell’Isis, i due ex esponenti Msi e Alleanza nazionale chiedono al Comune di dare seguito all’impegno votato dal Consiglio comunale di intitolare una strada al contractor genovese

«Quando e dove verrà apposta la targa deliberata in onore dell’eroe genovese? – chiedono Gianni Plinio e Giorgio Bornacin al sindaco Marco Bucci – Ricorre domano il 18º anniversario della tragica morte in Iraq per mano terroristica islamica del giovane lavoratore genovese Fabrizio Quattrocchi cui l’allora presidente Carlo Azelio Ciampi conferì la Medaglia d’Oro alla memoria per il coraggio e l’amore di Patria con cui affronto l’estremo sacrificio. Nel 2017 il Consiglio Comunale di Genova approvò la titolazione di uno spazio all’eroico genovese. Sono passati cinque anni e non è ancora accaduto niente. Chiediamo, pertanto, al Sindaco quando e dove si procederà all’attuazione della deliberazione come nelle aspettative della stragrande maggioranza dei genovesi».

