Violenta aggressione a una donna a Sampierdarena: buttata a terra per rubarle la borsa

È successo nella notte tra sabato e domenica. La vittima dello scippo è finita in ospedale

La donna, una cinquantottenne, è stata avvicinata dal malvivente che per portarle via la borsa non ha esitato a spintonarla fino a farla cadere a terra. Quando è caduta, si è avventato sulla borsetta, l’ha strappata alla signora e si è dato alla fuga.

La cinquantottenne ha ricevuto i soccorsi inviati dal 118 che la hanno trasportata all’ospedale Villa Scassi per le cure. Si è reso necessario il ricovero.

La paura è che il malvivente possa ripetere le modalità della violenta aggressione nei prossimi giorni.

Sul caso indaga, ora, la Squadra Mobile della Questura che ha acquisito le immagini delle telecamere della zona.

In copertina: foto d’archivio

