Incendio ad Apparizione. I Vvf trovano un cadavere

L’uomo, un settantenne, sarebbe morto per un malore tentando di controllare l’abbruciamento di sterpaglie

I vigili del fuoco sono arrivati sull’incendio per uno dei tanti interventi causati da abbruciamenti di sterpaglie sfuggiti di mano. Nessuna complessità particolare da affrontare, solo l’estinzione di tutti i focolai prima che le fiamme avanzino. Terminato l’intervento, però, proprio lì vicino hanno trovato il corpo di un uomo deceduto.

Il settantenne sarebbe morto a causa di un malore sul suo terreno mentre si occupava di bruciare residui agricoli e probabilmente è proprio perché non era più in grado di governare il rogo che le fiamme si sono allargate.

I vigili del fuoco hanno allertato il 118 che è intervenuto per tentare il soccorso, ma per l’anziano non c’era già più nulla da fare.

