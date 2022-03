Sessantenne ubriaca alla guida denunciata dai carabinieri. Patente ritirata e veicolo sequestrato

È stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti un attempato consumatore con pregiudizi di polizia, trovato in possesso di 6 grammi circa di marijuana

La guida in stato di ebbrezza non è prerogativa delle giovani generazioni. I controlli dei Carabinieri hanno consentito di procedere alla denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza di una 60enne sorpresa alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico pari a g/l 1,50. Alla donna è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo.

I militari dell’Arma, a seguito di controlli nel centro di Chiavari, hanno identificato circa 200 persone, di cui 20 gravate da pregiudizi di polizia, e hanno controllato 60 veicoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...