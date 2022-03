Aspi risponde a Briatore: «Venga a vedere i cantieri. La benzina, se vuole, gliela paghiamo noi»

L’amministratore delegato Tomasi risponde al videomessaggio dell’imprenditore, mandato in diretta su Instragram ieri pomeriggio, mentre era in coda in Liguria: «Facile valutare stando seduti in automobile: venga quando vuole, abbiamo pronti caschetto, giubbotto e scarpe infortunistiche»

Gentile Briatore,

Mi creda, non è facile fare una valutazione sull’andamento dei lavori autostradali stando seduti in automobile, senza sapere cosa realmente accade nei nostri cantieri.

La attendiamo per visitarli insieme: siamo aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, scelga Lei ora e giorno.

Per Lei abbiamo già predisposto caschetto, giubbotto e scarpe antinfortunistiche.

La benzina, se vuole, gliela paghiamo noi.

Saremo lì ad accoglierla.

Cordiali saluti,

Roberto Tomasi

Questa la lettera inviata dall’amministratore delegato di Autostrade a Flavio Briatore che ieri, su Instagram, si era lasciato andare a pesanti valutazioni sui disagi a cui chi transita sulle autostrade è sottoposto. Ieri la situazione era più difficile del solito.

La società, in merito alle condizioni particolarmente difficili, aveva fatto sapere che le criticità erano già state annunciate e di aver attivato i cantieri in vista della chiusura nel periodo tra Pasqua e l’8 maggio. «La decisione è stata condivisa con il ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili e istituzioni territoriali»

Briatore, nella sua diretta, aveva detto, tra le altre cose: «Sono due anni e mezzo che va avanti questa situazione. Se qualcuno stesse male, qui muore. Mi chiedo perché l’amministratore delegato di Autostrade, Tomasi, non si prende una bella macchina con autista, insieme all’ex banchiere Giuliano Mari, presidente di Autostrade e tutti e due si fanno un bel giro sulle autostrade? Così capiscono che c… stanno gestendo. Io quando ho un problema in azienda ci metto le mani dentro, e loro? Questa situazione è gestita da gente incapace: non puoi tenere le persone in fila 6 ore e fare pagare anche il biglietto: è una follia. Tomasi e Mari si facciano un bel giro e così vedono come gestiscono questa situazione: è uno scadalo. Non è possibile chiudere tutto, devono chiudere in base all’avanzamento dei lavori. Vengano in auto a vedere, la benzina gliela paga io».

Mi piace: Mi piace Caricamento...