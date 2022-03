Rete della bigliettazione Fs ferma, attacco hacker con cryptolocker

Nessun problema alla rete che governa i treni, completamente distinta. Non è possibile acquistare i biglietti né alle casse nelle stazioni né alle macchinette self service

Il guasto riguarda diverse regioni tra cui, oltre la Liguria, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Ad essere in crisi è la rete di connessione. I tecnici sono al lavoro per capire le origini del mancato funzionamento e riattivare il servizio.

AGGIORNAMENTO DA FS

«Da stamani sulla rete informatica aziendale sono stati rilevati elementi che potrebbero ricondurre a fenomeni legati a un’infezione da cryptolocker – recita una nota delle Ferrovie -. Sono in corso le attività di verifica sulla rete. In via precauzionale sono state disattivate alcune utenze dei sistemi di vendita fisici di Trenitalia. Pertanto non è temporaneamente possibile acquistare titoli di viaggio nelle biglietterie e self service nelle stazioni, mentre è funzionante la vendita online. Anche la prenotazione dei servizi delle Sale blu di Rfi potrebbe non avvenire con la consueta regolarità».



«I passeggeri – concludono alle Ferrovie – sono autorizzati a salire a bordo treno e presentarsi al capotreno per acquistare il biglietto senza sovrapprezzo. Le disfunzioni registrate non impattano sulla circolazione ferroviaria che procede con regolarità».

