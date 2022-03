Cade contro una finestra, la rompe e l’anta gli cade addosso. Ragazzino soccorso nella scuola di via Spataro

È successo poco prima delle 14. Il quattordicenne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Carignano. I soccorsi sono stati avviato in codice rosso per dinamica, poi derubricato in arancione

Il ragazzino si trovava a scuola, la succursale del Gobetti, in via Spataro 38. Quello che si sa, per ora, è che la caduta non sarebbe dovuta a malfunzionamento o rottura delle finestre. Il ragazzo avrebbe inciampato e sarebbe finito sulla finestra, rompendola. L’anta sarebbe rimasta in bilico tra lui e il termosifone. Cadendo gli avrebbe causato un trauma cranico. Città Metropolitana, proprietaria dell’edificio, sta facendo tutti gli accertamenti del caso.

