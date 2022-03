Cerca di rubare in ristorante chiuso. Arrestato dalla Polizia in via Balbi

Gli agenti di una volante dell’UPGSP, durante il regolare controllo del territorio, hanno visto la saracinesca completamente alzata di un ristorante con all’interno il 57enne che stava cercando di scassinare, con una chiave inglese lunga 22 cm, la porta d’ingresso



La Polizia di Stato di Genova ha arrestato questa notte, alle 2:30, un 57enne per i reati di tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a PU denunciandolo anche per possesso di strumenti atti allo scasso.



Il ladro vistosi scoperto ha cercato di fuggire nei vicoli genovesi ma è stato prontamente inseguito e bloccato dagli operatori.

L’uomo, non contento, ha reagito all’arresto colpendo con una gomitata al volto un agente che è stato poi medicato e refertato con 15 giorni di prognosi.

Il ladro, con svariati precedenti di Polizia, è stato anche denunciato per possesso di strumenti atti allo scasso perché trovato in possesso di altre due chiavi inglesi e di due cacciaviti.

Fissata per questa mattina la direttissima.

