La gara ciclistica “Milano- Sanremo” è uscita dal territorio comunale di Genova. Ripristinata la consueta viabilità. Riaperta l’Aurelia

Foto di Gabriele Mucciacciaro

In testa, qualche minuto prima degli altri, è passato un gruppo di otto ciclisti.

Qualche minuto dopo, è arrivato il gruppo. Tanti i genovesi che si sono schierati sull’Aurelia,in via Camozzini, in prossimità di piazza Gaggero. I ciclisti sono sbucato da via Lemerle dopo aver valicato il Turchino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...