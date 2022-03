Spaccia eroina e hashish in casa e dichiara: «Non è arrivato il reddito di cittadinanza e ho bisogno di soldi»

L’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato che ha fermato uno dei clienti mentre usciva dal suo appartamento

La squadra investigativa del Commissariato Chiavari ha arrestato un 59 enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo aveva avviato l’illecita attività all’interno della sua abitazione, infatti gli agenti ieri sera hanno rintracciato un acquirente uscito dal portone dell’abitazione in possesso di una dose di eroina, e una volta entrati nell’appartamento, hanno proceduto a perquisizione. All’interno sono stati rinvenuti 33 gr. di eroina e 40 gr. di hashish.

L’uomo si è giustificato dicendo di spacciare da poco tempo perché non aveva ancora percepito il reddito di cittadinanza e aveva bisogno di soldi.

In copertina: foto d’archivio

