Stanza del Cinema al Ducale, lunedì si parla degli ultimi film usciti sul grande schermo

Lunedì 7 marzo alle 17.30, nella sala della Società Ligure di Storia Patria (al piano terra), Andrea Bosco e Giorgio Rinaldi parleranno dei principali titoli usciti nel mese di febbraio e nella prima settimana di marzo: si comincia con due fortunati esordi, il britannico After Love e il nostrano Piccolo corpo, passati entrambi per la Settimana Internazionale della Critica al Festival di Cannes

Nuovo appuntamento a Palazzo Ducale con la Stanza del Cinema, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici (SNCCI) in accordo con la direzione del Ducale.

Sempre dalla Croisette, il nuovo lavoro dietro la cinepresa dell’attore Mathieu Amalric, il discusso Stringimi forte, mentre dalla Berlinale appena conclusasi arrivano due pellicole di casa nostra diametralmente opposte: Leonora addio, ultimo film di Paolo Taviani, fresco di premio FIPRESCI, e Occhiali neri, ritorno alla regia di Dario Argento dopo 10 anni esatti di silenzio.

Doppia menzione, infine, per Kenneth Branagh, in sala contemporaneamente con il piccolo, autobiografico Belfast e con il blockbuster Assassinio sul Nilo, classico di Agatha Christie, seguito da due altri fenomeni da botteghino, The Batman di Matt Reeves, nuova incarnazione dell’uomo pipistrello della DC Comics, e la versione musicale del Cyrano di Edmund Rostand, diretta da Joe Wright.

Gli appuntamenti con la Stanza del Cinema si svolgono a Palazzo Ducale il primo e secondo lunedì del mese, per parlare delle pellicole approdate in sala e proporre approfondimenti su temi e personaggi della storia della Settima Arte: il 14 marzo, Virgilio Zanolla, socio del Cineclub Fotovideo, presenterà un breve documentario dedicato a Jean Harlow, la diva americana più amata e desiderata della prima metà degli anni Trenta, spentasi a soli ventisei anni, all’apice della carriera, simbolo del sex appeal femminile e commediante di grande talento.

L’ingresso è libero.

Gli spettatori dovranno essere muniti di Super Green Pass e indossare la mascherina FFP2.

Dato il numero limitato di posti, si prega di prenotare inviando un’e-mail all’indirizzo snccigruppoligure@gmail.com o lasciando un commento al post riportante questo comunicato che potete trovare sulla pagina Facebook Gruppo Ligure Critici Cinematografici SNCCI.

La discussione è aperta alla partecipazione del pubblico.

