Piazza don Gallo: festa travestita da iniziativa politica: musica e grigliata in piazza. La rivolta dei residenti

La “festa” è andata avanti dalle 16 di ieri fino alle 23. Ieri sera ci hanno contattato diversi abitanti disperati perché alla loro richiesta dalle finestre, a una certa ora, di abbassare il volume, i manifestanti-festaioli lo hanno, invece, alzato. Qualcuno, nel quartiere, ha fornito loro anche tavoli e allaccio alla corrente elettrica a cui attaccare l’amplificatore Il rischio è che feste a suon di musica e grigliate vengano fatte passare per iniziative politiche per evitare i controlli

Secondo gli abitanti, per quello che hanno capito dagli slogan (tra cui “No alla loro guerra, no alla loro pace”), si trattava di una manifestazione antagonista dedicata alla situazione dei minori non accompagnati e al conflitto Russia-Ucraina.

Gli abitanti non entrano nel merito, alcuni condividono anche i principi, ma contestano la modalità, a danno della popolazione dell’ex ghetto ebraico e a suon di musica amplificata a massimo volume (in una piazzetta minuscola dove non ce ne sarebe necessità), cori da stadio, alcol a fiumi e con tanto di grigliata addossata alla sede di una cooperativa sociale.

«C’è stata una incredibile mancanza una mancanza di rispetto da parte di questa gente – dice un abitante che ieri sera ci ha contattato -. Alcuni di noi hanno chiesto gentilmente dalle finestre di smetterla e non solo ci hanno mandato a quel paese, ma hanno alzato il volume della musica. Ma veramente noi abitanti meritiamo questa sfida? Ma perché? Si può fare tutto in piazza don Gallo, ma con un rumore accettabile e non per 6 ora di seguito. Questo è un luogo dove le persone abitano, vivono. Ci sono anziani, bambini, persone che anche di sabato devono andare a lavorare e persone malate. Non è un parco divertimento, una discoteca rap a cielo aperto! C’è stata l’intenzione precisa di mancare di rispetto alla gente che vive qui, tenendo duro, animando il centro storico, permettendo che rimanga un luogo dove vivere e abitare e non un ghetto abbandonato».

I cittadini, inoltre, fanno notare che la mancanza di rispetto si è spinta fino a lasciare la piazza come un porcile, piena di spazzatura.

Sulla vicenda interviene il presidente dell’Associazione Via del Campo e Caruggi Christian Spadarotto: «Quando ti presenti in piazza don Gallo con un’amplificazione che fa tremare i vetri, parti di fatto già isolato dal mondo, perché qualsiasi cosa tu stia facendo non può prevedere una modalità così irrispettosa per chi lì ci vive. Manifestare in questo modo significa non prendere proprio in considerazione il fatto che “un intorno” ci sia. Disagio, maleducazione e tanta tristezza. Piazza Don Gallo resterà sempre aperta a chiunque, altrimenti non sarebbe piazza don Gallo. Se però la prossima volta volano secchiate d’acqua, non stupitevi».

Paradossalmente, essendo una manifestazione politica, sono impossibilitati a intervenire anche gli uomini della Polizia locale perché la gestione di queste cose spetta alle forze dell’ordine. Così, però, si rischia che sempre più spesso si travestano le feste all’aperto da manifestazione politica per non subire alcun intervento per calmierare il rumore, non chiedere permessi di occupazione suolo per le grigliate, non essere “disturbati” quando si porta l’amplificatore a livelli insostenibili.

«Ci auguriamo chi ha in piedi patti con l’Amministrazione non abbia collaborato a questo evento né ad altri dello stesso tipo, che nulla hanno hanno a che fare con le iniziative di animazione di tutta la piazza – dice il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù -. È evidente che l’iniziativa di ieri era un’iniziativa “per pochi e tra quei pochi non c’erano gli abitanti. Don Gallo aveva rispetto per tutti e, invece, qui qualcuno pensa di fare il padrone degli spazi comuni a discapito degli altri. Questo non può continuare».

Mi piace: Mi piace Caricamento...