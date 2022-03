Euroflora 2022, da lunedì al via gli allestimenti nei Parchi di Nervi

Partiranno ufficialmente lunedì 7 marzo i lavori di allestimento generale della XII edizione di Euroflora, in programma ai Parchi e ai Musei di Nervi dal 23 aprile all’8 maggio

Le aree saranno consegnate gradualmente dal Comune di Genova a Porto Antico di Genova Spa, la società organizzatrice della manifestazione, per consentire ove possibile la massima fruizione delle aree per i nerviesi e per i visitatori.

La prima chiusura interesserà, a partire dal 7 marzo, l’area più a ponente, quella del Parco di Villa Gropallo. Seguirà dal 14 marzo la chiusura delle aree del Parco di Villa Saluzzo Serra, con esclusione dell’area giochi che rimarrà aperta fino al 28 marzo, e la chiusura del Parco di Villa Grimaldi Fassio, con esclusione dell’area del roseto “Luigi Viacava” aperta fino al 4 aprile. La riapertura totale dei Parchi è prevista per il 1° giugno ma già dalla metà di maggio l’organizzazione punta a riaprire alcune aree al pubblico tra cui area giochi e roseto.

Gli allestimenti delle singole aree espositive a cura delle molteplici realtà nazionali ed internazionali che parteciperanno avranno inizio il 5 aprile.

