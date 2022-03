Dopo due anni di lavori e Covid riapre il Teatro Govi a Bolzaneto

L’intervento, finanziato dal Comune, ha compreso la sostituzione delle sedute, gli adeguamenti antincendio, il rifacimento della pavimentazione, un nuovo impianto elettrico, nuovi tendaggi e un palcoscenico rinnovato. La ristrutturazione del Teatro, gestito dall’Associazione Amici del Teatro Rina e Gilberto Govi, ha avuto un costo di circa 400mila euro, risorse reperite in parte con accordo quadro e in parte da una variazione al piano degli investimenti, per quanto riguarda la parte degli arredi

«Sono molto orgogliosa della riapertura di questo teatro punto di riferimento per la cultura della Valbisagno e di tutta la città – dice l’assessore comunale alla Cultura Barbara Grosso -. La riapertura di un luogo di cultura e sempre un segno di speranza pace e grande emozione. Ringrazio i miei uffici e tutta l’Amministrazione per il grande impegno e il lavoro che hanno portato a riaprire questo teatro»

Sul palco anche il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo.

«Il teatro è completamente rinnovato e messo a norma – dice l’assessore alle Manutenzioni Pietro Piciocchi, anche lui presente ieri all’inaugurazione -. Sono molto soddisfatto perché, dopo due anni di chiusura, abbiamo usato il periodo di stop forzato dovuto alla pandemia per fare lavori di restauro e di messa in sicurezza in un confronto molto fattivo con i gestori del teatro e grazie a grande lavoro di squadra con i nostri uffici. Il Teatro, nel cuore di Bolzaneto, potrà quindi a tornare a essere un vivo polo di aggregazione, socialità e cultura per il quartiere e per tutta la Valpolcevera».

