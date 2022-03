Di nuovo vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto a Oregina

Installata in Belvedere Da Passano il 10 febbraio, era già stata imbrattata nella notte tra il 19 e il 20 febbraio e ripulita subito, prima ancora che potesse intervenire il Comune, dai militanti del circolo di destra “La Superba”

«Ancora una volta la stupidità umana prevale sulla ragione e sulla volontà di ricordare coloro che sono stati brutalmente uccisi da un regime – commenta il vice sindaco Massimo Nicolò -. Non avremmo mai voluto rivedere un gesto simile perché oggi più di ieri abbiamo bisogno di essere uniti contro i soprusi di ogni genere e soprattutto contro la guerra».

«Se c’erano dei dubbi circa la pasta di cui sono sono fatte queste persone, ora hanno tolto ogni dubbio – dice Andrea Carratù, presidente del Municipio Centro Est -. Gesti come questo sono incommentabili. Particolarmente grave la frase scritta che inneggia a una strage. Gianni Crivello, quando era assessore ai lavori pubblici, mi ha insegnato che non bisogna arrendersi: quando veniva vandalizzata la targa a Ugo Venturini, nei giardini di Brignole, ne installava sempre una nuova molto in fretta. Analogamente, continueremo a ripulire la targa dedicata a Norma Cossetto ogni volta che sarà oggetto di vandalismo. Certe azioni sono inaccettabili».

«Dispiace seriamente vedere come dei soggetti possano essere così deboli di mente e meschini da ritenere un gesto così stupido e ignobile come un’atto di coraggio – commenta Sergio Gambino, consigliere comunale di Fratelli d’Italia -. Farlo alla luce del sole assumendosi la responsabilità di ciò che pensano credo vada oltre la loro capacità».

La scopertura della lapide dedicata alla giovane studentessa istriana Medaglia d’Oro al merito civile si era svolta nel Giorno del Ricordo sul Belvedere Da Passano di Oregina. Norma Cossetto, che nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943 venne gettata viva nella foiba di Villa Surani dopo essere stata barbaramente seviziata e torturata dai partigiani jugoslavi, è diventata un vero e proprio simbolo del martirio delle foibe e della violenza sulle donne.

Foto di Emanuela Giudici sul gruppo Fb “Sei di Oregina se”

