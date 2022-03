Aquiloni, a Spotorno torna il festival del vento. Appuntamento il 12 e 13 marzo

Come sempre sarà presente Emergency con il suo stand e le sue tematiche,che il 30 Kite Club sostiene da anni e uno stand di vendita di aquiloni. Anche in acqua si muoverà qualcosa, perché è prevista la partecipazione di Sapotours kites, ovvero lo specialista di Kitesurf e Wingfoil, che solcherà il mare davanti alla spiaggia di Spotorno, trainato dalle sue colorate vele

Tornano a volare gli aquiloni a Spotorno. Il 30 Kite Club, l’associazione genovese che sin dagli esordi organizza con il Comune di Spotorno il Festival del Vento, è già al lavoro per riportare il 12 e 13 marzo 2022 sulla stupenda spiaggia della cittadina ligure un centinaio di aquilonisti da tutta Europa, desiderosi di mostrare le proprie creazioni volanti.

La manifestazione sarà presentata e animata dall’affezionato DJ Angelo Cattaneo, presentatore ufficiale del Festival del Vento da ormai una decina di anni, che riesce a trasmettere ai partecipanti e al pubblico, la sua passione e la sua allegria.

Occasione da non perdere quindi, il secondo fine settimana di marzo, per ammirare un cielo pieno di coloratissimi aquiloni, e passare due belle giornate in serenità e leggerezza sulla magnifica passeggiata di Spotorno con il 30 Kite Club ed i suoi amici.

«Il lungo stop dettato dalla pandemia nel 2020 ha fermato l’edizione straordinaria del Festival del Vento dove avremmo potuto vedere sul campo ospiti dal Giappone, una mostra a Palazzo Ducale di Genova e la partecipazione di aquilonisti da tutto il mondo – dicono all’associazione -. Ma il 30 Kite Club nel 2020 e 2021 è riuscito comunque – sfruttando una piccola finestra in ottobre tra le chiusure dei DPCM – a svolgere piccole edizioni di One Sky One World, la manifestazione internazionale per la pace, e pensa già al prossimo ottobre».

Mi piace: Mi piace Caricamento...