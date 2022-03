Ucraina: parte un secondo camion prima che chiudano le frontiere. Servono alimentari e farmaci

Monsignor Giacomo Martino (Migrantes – Curia), che aiuta la Comunità ucraina, lancia l’appello e diffonde l’elenco dei farmaci che servono

«Stamane alle 11 parte un altro Camion prima che si chiudano le frontiere per gli aiuti – dice don Giacomo, che aiuta la Comunità ucraina a organizzare la raccolta e le spedizioni -. Siamo in grado di riempirlo con le scorte rimaste ma vi chiediamo, alla spicciolata, di concentrarvi sugli alimenti a lunga scadenza e i farmaci. Non dimenticate di trovare e portare cartoni per imballaggio».

Ecco l’elenco dei farmaci necessari arrivato dall’Ucraina. È in inglese, ma gli “addetti ai lavori”, farmacisti per primi lo capiscono.



1. Central venous catheter

2. Peripheral venous catheter

3. Infusion systems

4. Electrocardiographic electrodes

5. Sanational catheters

6. Stomach tubes

7. Infusion extenders

8. Three-way infusion valves

9. Intravenous catheters

10. Under-collarbone sets

11. Endotracheal tubes

12. Tracheostomical tubes

13. Sterile napkins

14. Chlorhexidine

15. Betadine

16. Suture material

17. Endotracheal tubes 7.5

18. N.G. tubes

19. Urinary catheters

20. Surgical kits

21. Plaster bandage

22. Under-collarbone catheters

23. Hemostatic sponge

24. Disposable lab coats

25. Reusable surgical needles

26. Disposable surgical needles

27. Band-aids

28. Endotracheal tubes N6-8 29. N.G. tubes 30. Urinary catheters 31. Surgical suture material (capron) 32. External core fixation devices 33. Vicryl 3.0 34. Vicryl 4.0 35. Personal protective equipment (masks) 36. Personal protective equipment (gloves) 37. Tourniquet similar to Cat 38. Foley catheters 39. Blood transfusion systems Hemoplast 40. Nappies 9060

41. Blood-stopping tourniquets

42. Blood-stopping bandages

43. Pulsimeter

44. Container for blood

Mi piace: Mi piace Caricamento...