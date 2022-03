Svastiche sul centro vaccinale del Teatro della Gioventù

Sono state tracciate stanotte sui cartelloni dell’accesso al centro. Un altra azione dei “no vax” contro le vaccinazioni

Le azioni dei no vax contro centri vaccinali in tutta la Liguria e in tutto il paese sono molteplici. Anche in questo caso se ne interesserà la Digos. Molte le telecamere puntate sull’accesso del centro che potranno aiutare gli investigatori a identificare il responsabile, magari, seguendo il suo percorso anche sulle riprese delle telecamere cittadine e su quelle di attività commerciali della zona.

