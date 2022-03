Putin, escalation di follia: bombardata la centrale nucleare di Zaporizhzhia

SI è sviluppato un incendio e a lungo i vigili del fuoco non sono riusciti a intervenire perché sotto tiro da parte dell’esercito russo. Il bombardamento ha messo a rischio la sicurezza non solo dei civili ucraini della zona, ma di un ampia zona di Europa. In un disperato appello perché i vigili del fuoco potessero accedere a spegnere gli incendi, in un tweet, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha detto che se la centrale dovesse esplodere «sarebbe dieci volte peggio di Chernobyl»

Verso l’una di stanotte l’esercito di Putin ha cominciato a bombarare la più grande centrale nucleare europea, quella di Zaporizhzhia, nei pressi di Enerhodar. L’esercito russo ha anche tenuto sotto tiro i vigili del fuoco che a lungo non sono riusciti a raggiungere l’incendio causato dal bombardamento. Solo verso le 3 del mattino è stato possibile ripristinare la sicurezza della centrale.

Si è temuto l’innalzamento dei livelli di radiazioni attorno all’impianto del sud dell’Ucraina. Alla fine l’Aiea, l’Agenzia Onu per l’energia atomica, in un comunicato su Twitter, ha comunicato che le attrezzature essenziali della grande centrale nucleare di Zaporizhzhia «non sono state compromesse dall’incendio» e che il personale dell’impianto era impegnato a prendere «misure» per la messa in sicurezza.

È evidente, ormai, che il pericolo Putin non riguarda solo l’Ucraina e non solo in prospettiva geopolitica, ma di sicurezza immediata dei cittadini europei.

Mi piace: Mi piace Caricamento...