Meteo Arpal: nel pomeriggio aumento dell’instabilità con possibili temporali sui rilievi del Levante

Previsione per venerdì 4 marzo 2022

Il transito di aria fredda in quota favorisce, nelle ore pomeridiane, un aumento dell’instabilità con possibili rovesci ed isolati temporali più probabili lungo i rilievi di Levante e dell’Imperiese.

Temperature: Stazionarie o in lieve calo le minime, stazionarie le massime. A Genova tra 8 e 16.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: Settentrionali al mattino tendenti a disporsi da meridione lungo le coste

Mare: Mosso a Ponente, poco mosso altrove

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Previsione per sabato 5 marzo 2022

Al mattino irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti più compatti a Ponente. Nel pomeriggio soleggiato a Levante, schiarite via via più ampie altrove per l’ingresso di masse d’aria più secche

Temperature: In diminuzione sia nei valori massimi che in quelli minimi

Umidità: su valori medio-bassi

Venti: Deboli settentrionali con rinforzi moderati tra Genovese e Savonese

Mare: Mosso a Ponente, stirato sotto costa altrove

Segnalazioni di Protezione Civile – Nessuna

Tendenza

