Sono arrivate alle fermate Amt le nuove paline che informano i viaggiatori anche non vedenti

Il nuovo sistema consentirà ai cittadini di visualizzare fino a 5 transiti bus in una schermata ma soprattutto viene incontro alle esigenze delle persone non vedenti o ipovedenti. Le paline intelligenti sono infatti dotate di una tecnologia avanzata che permette di attivare un sistema di vocalizzazione per ascoltare i messaggi pubblicati nel display

Lo ha annunciato il sindaco Marco Bucci sulla sua pagina Facebook: «È iniziata l’installazione dei nuovi display informativi di Amt in Valbisagno e in alcune zone del centro-levante di Genova. 16 sono già attivi, altri 5 entreranno presto in funzione – ha scritto -. Un intervento necessario per rendere il servizio più moderno e accessibile per i cittadini. Una delle tante iniziative intraprese da Genova per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale».

