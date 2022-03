Professore di 53 anni arrestato dai Carabinieri. Indagato per violenza sessuale aggravata

È accusato anche per adescamento di minori e cessione di sostanze stupefacenti. A denunciare quello che sarebbe accaduto sono stati i genitori di di due studentesse di un istituto del ponente genovese

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Arenzano hanno dato esecuzione ad una misura cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Genova, a carico di un uomo, 53 enne, professore di un Liceo di Genova, residente a Pegli, in quanto indagato per violenza sessuale aggravata, adescamento di minori e cessione di sostanze stupefacenti.

I fatti dai quali hanno preso avvio le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Gabriella Dotto, fanno riferimento ad una denuncia ricevuta nel maggio 2021 dalla Stazione Carabinieri di Genova Pegli da parte di alcuni genitori. Nello specifico i denuncianti avevano segnalato che le proprie figlie, due ragazze all’epoca dei fatti minori, mentre frequentavano un istituto superiore del ponente Genovese, erano state adescate da un loro professore che, approfittando ed abusando della sua autorità, le aveva costrette ad atti sessuali.

La successiva attività d’indagine immediatamente avviata dai militari ha poi permesso di accertare che effettivamente dal 2018 al maggio 2021 le due studentesse erano state adescate dall’uomo che, approfittando del suo ruolo di professore e della fragilità psicologica delle due alunne, aveva compiuti atti sessuali nei loro confronti ed in particolare con una di esse, alla quale in più occasioni, proprio per approfittarne, aveva anche offerto e fatto consumare bevande alcoliche e sostanze stupefacenti leggere.

Ieri, grazie agli elementi raccolti, il G.I.P. del Tribunale di Genova, su richiesta della Procura della Repubblica di Genova, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo che i militari della Compagnia di Arenzano hanno eseguito nel pomeriggio rintracciando il professore nella propria abitazione di Pegli.

L’indagato si trova ora agli arresti domiciliari e deve rispondere di adescamento di minorenni, violenza sessuale e offerta di sostanze stupefacenti.

