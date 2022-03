Peste suina, Angelo Ferrari commissario straordinario a titolo gratuito

Obiettivo: prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana, assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suinicolo nazionale e dell’Unione europea, e tutelare le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera

Angelo Ferrari, è direttore generale facente funzione e direttore sanitario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 25 febbraio 2022, su proposta del Ministro della Salute, Roberto Speranza, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, in applicazione dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 17 febbraio 2022, n. 9, è stato nominato il Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana.

Per svolgere il suo ruolo, il Commissario straordinario Angelo Ferrari sarà supportato dall’Unità di Crisi centrale, dalle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e dai competenti uffici di Ministeri, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Forze di polizia. Opererà a titolo gratuito e per un anno, prorogabile.

La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale che colpisce i suini domestici e selvatici per i quali è spesso letale, altamente contagiosa, non trasmissibile all’uomo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...