Percorso Scuola, dall’8 marzo il servizio tamponi del Gaslini torna presso il tendone Covid dell’ospedale

Dal 20 gennaio eccezionalmente trasferito a Villa Quartara. Orari e modalità di prenotazione online non cambiano

Visti i dati confortanti della discesa della diffusione del virus rilevata nel corso delle ultime settimane, l’Istituto Gaslini ritiene non più necessario mantenere attiva la sede del servizio tamponi presso Villa Quartara a Genova Quarto, aperta in via eccezionale e transitoria dal 20 gennaio u.s., a supporto del percorso scuola rivolto ad alunni e personale scolastico.

Da martedì 8 marzo, pertanto, l’Istituto Gaslini riprenderà ad offrire il servizio di tamponi gratuiti, PERCORSO “SCUOLA SICURA” presso l’ospedale, nella tensostruttura sul piazzale antistante il padiglione 20 (Tendone Covid presso Ospedale di Giorno, uscita nord dell’Ospedale), negli stessi orari e modalità di prenotazione attuali.

Dalla stessa data i servizi offerti presso il Tendone Covid saranno quindi:

Servizio tamponi Percorso scuola:

v È possibile effettuare un tampone antigenico dalle ore 8.30 alle ore 18.00 :

· Per gli alunni e il personale scolastico delle scuole DELL’INFANZIA, materne, secondarie E PRIMARIE SINTOMATICO E/O A 5 GG DAL CONTATTO POSITIVO, chiusura ISOLAMENTO/quarantena.

Il servizio è prenotabile al seguente link: https://portal.gaslini.org/cup/

Il risultato potrà essere scaricato dal portale: https://portal.gaslini.org/referti/ con le credenziali generate al momento della prenotazione.

È possibile effettuare un tampone molecolare dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con prenotazione Cup (indicazione su Poliss da parte del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale. appuntamento su orario fissato dal Cup).

Info per utenza: 3357413692 (dal lun al ven. 8.30 – 18.00)

Orario apertura del servizio: dalle ore 08.30 alle ore 18.00.

Vaccinazione anti Covid-19 – minorenni

L’Istituto Gaslini partecipa alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 della popolazione pediatrica per la fascia di età 5-11 anni e dai 12 ai 18 anni.

È attiva una linea vaccinale per tutti i bambini (senza profili di rischio) insieme al percorso di vaccinazione dei minori allergici a medio ed alto rischio e “ultrafragili”.

DOVE

La vaccinazione avviene presso il Tendone Covid

QUANDO

Dal lunedì al venerdì dalle 8.50 alle 18.20 per 100 posti/die.

COME PRENOTARE

Le prenotazioni sono attive sui consueti canali già in uso:

• online su prenotovaccino.regione.liguria.it

• sportelli Cup di Asl/Aziende ospedaliere

• farmacie che effettuano il servizio Cup

SU RICHIESTA DEL MEDICO CURANTE PER ALLERGICI E ULTRAFRAGILI

MODULI NECESSARI PER ACCEDERE ALLA VACCINAZIONE

Per i minori di 18 anni, il consenso alla vaccinazione è espresso da entrambi i genitori/altri soggetti titolari della potestà genitoriale. Il giorno dell’appuntamento è necessario sia presente almeno uno dei genitori / altro soggetto titolare della potestà genitoriale, che dovrà consegnare delega scritta dell’altro soggetto titolare della potestà genitoriale, corredata da copia di documento di identità (o dichiarazione di esercitare da solo la potestà genitoriale stessa e firmare davanti al medico il consenso al vaccino).

SCARICA STAMPA E COMPILA

VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 MODULO DI CONSENSO SOGGETTO MINORE

DELEGA VACCINAZIONI MINORI

