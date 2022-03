Pasolini, mostra al Ducale prorogata al 27 marzo. Il 5 marzo, centenario della nascita, biglietto ridotto a 8 euro

Molte sono le iniziative organizzate in tutta l’Italia per il centenario della nascita di Pasolini e la mostra fotografica “Pier Paolo Pasolini. Non mi lascio commuovere dalle fotografie” che Palazzo Ducale gli dedica, aperta lo scorso 30 novembre nella Loggia degli Abati di Palazzo Ducale, è l’esposizione più completa e iconica per testimoniare la vita e il pensiero dell’intellettuale più intransigente, acuto e scomodo del secondo Novecento italiano

Promossa e organizzata da Suazes in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, a cura di Roberto Carnero e Marco Minuz, questa mostra vuole riportare l’attenzione sulla figura di Pasolini e le sue principali esperienze personali, culturali e professionali attraverso il mezzo della fotografia.

La scelta del mezzo fotografico per esplorare l’opera e il pensiero del grande intellettuale non è casuale. La sua relazione con il mezzo fotografico è stata ambivalente. Se da una parte scriveva “niente come fare un film costringe a guardare le cose”, il suo rapporto con le immagini immobili era differente come testimoniano le sue parole: “alle fotografie è sufficiente dare una occhiata. Non le osservo mai più di un istante. In un istante vedo tutto”.

Eppure, paradossalmente, per tutta la sua vita Pier Paolo Pasolini ha sempre offerto grande disponibilità nel farsi fotografare, anche in momenti privati della sua vita. Ne è testimonianza l’enorme quantità di materiale fotografico dedicato alla sua figura.

Questi scatti rendono così possibile costruire, attraverso un’attenta selezione, un percorso nelle principali esperienze che hanno caratterizzato il suo lavoro e nell’ambito della sua sfera privata. Al contempo il mezzo fotografico rappresenta, oggi più che mai, la modalità più diretta per creare un rapporto con il visitatore.

260 pezzi fra fotografie e documenti d’epoca sono lo straordinario corpus della mostra, organizzata in sezioni tematiche, che presentano i lavori di oltre cinquanta fotografi e tra questi ricordiamo: Letizia Battaglia, Carlo Bavagnoli, Sandro Becchetti, Dario Bellini, Piergiorgio Branzi, Elisabetta Catalano, Mimmo Cattarinich, Diovio Cavicchioli, Elio Ciol, Mario Dondero, Gabriella Drudi Scialoja, Aldo Durazzi, Claudio Ernè, Toti Scialoja, Archivi Farabola, Federico Garolla, Giovanni Giovannetti, Vittorio La Verde , Massimo Listri, Cecilia Mangini, Nino Migliori, Domenico Notarangelo, Angelo Novi, Rodrigo Pais, Duilio Pallottelli, Angelo Pennoni, Pierluigi Praturlon, Paul Ronald, Salvatore Tomarchio, Mario Tursi, Roberto Villa, Italo Zannier.

Sezioni che si organizzano attorno a concetti utili per comprendere, o quanto meno avvicinare, la figura di questo intellettuale: la città di Roma, i ragazzi delle borgate romane, il concetto di corpo, la passione per il calcio, le sue frequentazioni, il suo impegno politico pubblico, la figura della madre, le abitazioni romane in cui ha vissuto, i ritratti fotografici, un oggetto ricorrente, l’iconografia di Cristo, l’esperienza del cinema, gli anni giovanili, le celebrazioni funebri a Roma e Casarsa della Delizia luogo dove ha trovato eterno riposo.

In ogni area il nucleo di fotografie è accompagnato da testi di spiegazione, da una serie di citazioni di Pasolini legate al tema e un video dedicato. In definitiva il visitatore è libero di costruire il proprio ordine nel fruire delle sezioni perché la volontà è proprio quella di suggerire la vastità di pensiero di questo intellettuale e favorire libere associazioni.

La mostra rappresenta una grande opportunità per esplorare la dimensione pubblica e privata di Pasolini, ma al contempo per riportare alla luce anche archivi e nuova documentazione su Pasolini.

In occasione del 5 marzo si potrà visitare la mostra con un biglietto ridotto a €.8

Orario:

dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.

Prezzi dei Biglietti:

Intero 12 euro

Ridotto 10 euro

Gruppi 10 euro; Scuole 5 euro; Speciale giovani il lunedì pomeriggio 5 euro; Ridotto per chi presenta biglietto della mostra di Escher 9 euro

La prevendita è di 1,50 euro per Individuali e per gruppi.

Scuole su prenotazione.

Info: www.palazzoducale.genova.it

