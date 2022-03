Cgil Fp: «Stabilizzazioni per i precari del Galliera e di tutta la sanità Ligure»

Luca Infantino, segretario Cgil Fp e Diego Seggi, delegato sanità pubblica e privata dell’area genovese, sull’ospedale di Carignano: «Lo spettro è quello di 4 milioni di tagli. Il rischio è che ci sia chi perda la stabilizzazione per un solo mese di anzianità lavorativa». La partita regionale su rinnovi, stabilizzazioni e concorsi: «Senza risposte concrete, se non percepiremo la volontà di risolvere il problema, procederemo con la mobilitazione»

Da una parte il confronto diretto con la direzione dell’ospedale Galliera per la stabilizzazione dei “precari Covid”, dall’altra quello con la Regione su tre punti: Stabilizzazioni, rinnovo dei contratti tempo determinato in scadenza e concorsi.

Sul Galliera, dopo gli incontri con la direzione, Seggi teme l’attuazione di «possibili richieste di tagli da parte della Regione» e che l’ente «non rinnovi i contratti in scadenza agli operatori sanitari e sociosanitari assunti “a tempo” per fare fronte al Covid»

«La direzione si arrampica specchi rispetto alle richieste di rinnovo dei contratti a termine» spiega Seggi, ricordando che anche prima del Covid esisteva una «carenza cronica di personale».

«Fino all’altro ieri – continua il sindacalisti – infermieri e oss erano eroi, ora sono diventati un mero costo di personale. Il timore è che dalla Regione venga formalizzata una richiesta di 4 milioni di tagli ai costi della sanità. La situazione è preoccupante non solo al Galliera. Stiamo conducendo una battaglia nazionale per la stabilizzazione del precariato e qui rischiamo di avere operatori quasi al traguardo per ottenere le caratteristiche previste per la stabilizzazione, a cui mancherebbe un mese per avere diritto all’assorbimento in pianta stabile nella pubblica amministrazione. Molti di loro, chiamati dalla sanità pubblica quando è scoppiata l’emergenza Covid, hanno abbandonato contratti nel privato sociosanitario con la prospettiva della stabilizzazione nel servizio pubblico».

C’è poi la questione del concorso oss (operatori sociosanitari) di cui Infantino dice: «È stato annullato dal Tar per pasticci nella gestione e ora ci dovranno essere di nuovo le prove scritte. In questo “buco” i tempi determinato temono per la loro stabilizzazione. Il concorso non è stato fatto nei tempi giusti e ora rimane, appunto, un “buco” e servono le assunzioni per soddisfare la dotazione organica. Al momento non sappiamo le intenzioni del Galliera che ha detto che saranno confermati gli operatori necessari dopo un’analisi reparto per reparto e temiamo che vengano lasciati a casa i tempi determinati. Ma la partita del Galliera non è l’unica: temiamo che la stessa situazione si presenti anche per gli altri enti ospedalieri».

Ieri il sindacato ha incontrato il Direttore Generale Dipartimento Salute di Regione Liguria, per trattare proprio di stabilizzazioni, scadenza contratti tempo determinato e di Concorsi

«Abbiamo chiesto un impegno concreto e tangibile alla Regione per affrontare le 3 problematiche in maniera omnicomprensiva e concreta – dice il segretario Cgil Fp Infantino -. Nello specifico chiediamo di avviare al più presto il percorso di stabilizzazione per tutti quei lavoratori che hanno già maturato i requisiti previsti dalla normativa. Anche se la stabilizzazione avrà effettiva valenza dal 1 luglio riteniamo che si possa già ad oggi intraprendere il percorso. Allo stesso modo chiediamo la proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza al 31 marzo almeno fino al 31 dicembre 2022, dando così la possibilità al massimo numero di lavoratori di raggiungere requisiti per stabilizzazione. Contestualmente dovranno aver luogo il concorso per Infermieri (700 posti) e deve essere indetto nuovamente quello oss invalidato dal Consiglio di Stato. Ovviamente i posti dei concorsi rimarranno invariati nonostante le stabilizzazioni, che devono sommarsi ai posti messi a concorso. L’impegno del Direttore, oltre quello di inviarci i dati già in serata in parte e a completamento nei prossimi giorni, è stato quello di avviare procedure per stabilizzazione e concorsi. Ruolo strategico e fondamentale avranno le ASL/Aziende nell’andare a discutere budget e relative assunzioni. La nostra posizione è di tutela e difesa dei posti di lavoro in un’ottica di Servizio Sanitario pubblico ed efficiente. Il Covid ha messo a dura prova il personale sanitario e le assunzioni a termine hanno solo alleviato uno stato di carenze e difficoltà cronico. Non permetteremo alla Regione di annientare professionalità, lavoro… persone! La trattativa continuerà presumibilmente in data 10 marzo. Se non avremo risposte concrete o non percepiremo la volontà di risolvere il problema, procederemo con la mobilitazione».

