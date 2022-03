Caterina Gualco dona al museo di Villa Croce 150 opere 20X20, in mostra fino al 30 marzo

20X20 EVENTI 2020 è una mostra di 150 opere di dimensione 20×20 centimetri, realizzate da altrettanti artisti – alcuni genovesi, molti italiani e altri di fama internazionale come Ben Patterson, Ben Vautier e Philip Corner, tra i fondatori del movimento Fluxus – ma anche critici e personaggi legati al mondo della cultura contemporanea. Dal collage agli acquerelli, alle foto e alle scritte a mano. E ancora incisioni e smalti, a costruire un caleidoscopio di immagini, in totale libertà espressiva

Questi lavori, solitamente custoditi in uno scrigno di colore rosso che misura 22 x 22 x 30, costituiscono la preziosa donazione al Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce da parte dell’Archivio UnimediaModern, in occasione del 50° della sua fondazione. La Galleria, di Caterina Gualco, è una delle realtà più importanti nell’ambito dell’arte contemporanea e ha promosso e valorizzato numerosi artisti e movimenti.

Nel 2020, per celebrare i 50 anni dell’apertura della sua Galleria ha messo insieme un mondo di personalità artistiche che hanno aderito alla sua richiesta producendo un’alluvione di ben 150 opere, che Caterina ha poi generosamente donato al Museo di Villa Croce con il quale mantiene un rapporto di amicizia, consolidatosi nel corso degli anni.

Da qui nasce 20X20 EVENTI 2020, una coloratissima rassegna curata dalla stessa Caterina, che sarà visitabile sino al 30 marzo.

«Con immenso piacere presentiamo oggi questa mostra, frutto della passione e della competenza di Caterina Gualco, infaticabile promotrice di iniziative culturali e preziosa collaboratrice del nostro Museo di Villa Croce – ha commentato l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – Avevamo intenzione di organizzare una vera e propria festa in occasione del compleanno di UnimediaModern, con la quale il museo vanta un rapporto consolidato, ma il Covid purtroppo non ce lo ha consentito. Di qui l’idea di Caterina e lo splendido regalo di queste opere ora in mostra e che, grazie anche a Fondazione Carige, sono raccolte in un catalogo».

«Il 2020 è stato un anno di lontananza e silenzio e tante ore passate in solitudine davanti al computer, ma è stato anche l’anno in cui la mia Galleria, l’UnimediaModern ha compiuto 50 anni – ha spiegato Caterina Gualco – Il Covid non ci ha permesso di festeggiare adeguatamente, da qui l’idea di chiedere ad alcuni artisti, con i quali sono in contatto, di dedicarmi un lavoro su carta, senza cornice e di dimensione 20 x 20. È nata così la collezione racchiusa nella scatola rossa, che lo scorso settembre ho consegnata al Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce».

