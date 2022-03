Volpara, la Regione interviene per mitigare i miasmi

Lo ha detto l’assessore Giacomo Giampedrone rispondendo a un’interrogazione del consigliere Pd Armando Sanna

«I cittadini che vivono intorno alla Volpara da anni lamentano una situazione insostenibile: hanno difficoltà ad aprire le finestre per via dei miasmi insopportabili dovuti all’incremento di rifiuti indifferenziati e organici in arrivo all’impianto e da anni chiedono azioni concrete che riducano i disagi. Oggi in consiglio, in risposta a una mia interrogazione, l’assessore Giampedrone ha fatto sapere che la Regione ha autorizzato un sistema di nebulizzazione di acqua addizionata con sostanze enzimatiche regolate in base alle condizioni atmosferiche, per ridurre quanto più possibile le emissioni diffuse durante le attività. Ed è in corso la presentazione di un progetto per la realizzazione di un nuovo centro per ridurre il carico sulla Volpara e migliorare in termini ambientali ed economici la situazione attuale. Si tratta di un primo passo, continueremo a monitorare che si proceda su questa strada in tempi rapidi e che quanto annunciato venga mantenuto» così il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sulla Volpara.

