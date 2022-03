Sestri Ponente, caccia alla donna dà da mangiare ai topi. Piazza Ranco invasa

Il vice presidente del Municipio Medio Ponente Massimo Romeo: «Abbiamo chiesto alla Polizia Locale uno sforzo ulteriore affinché si possa ulteriormente sanzionare il soggetto che continua imperterrito ad alimentare i roditori». Ieri il sopralluogo con Aster, Amiu, area tecnica Municipale, PL e referenti ufficio animali del Comune

A lanciare l’allarme sono stati i commercianti della zona che hanno segnalato a Romeo e alla consigliera di municipio Marzia Riminucci cosa sta accadendo. I topi nella piazza si moltiplicano, anche perché c’è chi li nutre con pezzi di pane, cibo per cani sotto forma di umido e crocchette. Tutto questo viene abbandonato nelle aiuole che ormai sono diventati un ristorante per muridi, per la disperazione di residenti e negozianti. Le uscite delle tane sono ben visibili. Così come le deiezioni degli animali, sparse ovunque, con rischio per l’igiene e la salute pubblica.

A dare da mangiare ai topi, ma anche ai gabbiani e ai piccioni, è una donna di mezza età che un paio di anni fa aveva anche aggredito a martellate un cittadino che l’aveva criticata proprio per la sua abitudine di sfamare in piena zona urbana gli animali critici. È stata già più volte sanzionata dalla Polizia locale, con effetti nulli: ha sempre continuato a depositare cibo in molti luoghi, compreso il piazzale della Coop di via Merano. I cittadini l’hanno anche vista più volte manomettere i tubi con le esche per i topi. «Confesso che siamo in difficoltà – spiega Romeo -, perché derattizzazioni e altri interventi, come la chiusura delle tane, diventano inutili se c’è chi continua ad alimentare gli animali».

«Abbiamo chiesto alla Polizia Locale uno sforzo ulteriore affinché si possa nuovamente sanzionare il soggetto che continua imperterrita ad alimentare i roditori – aggiunge il vice presidente del Municipio -. Abbiamo chiesto ai referenti dell’ ufficio animali un intervento efficace di derattizzazione così da permettere ad Aster la chiusura delle tane. Come Municipio interverremo coordinandoci con Amiu per garantire una migliore pulizia. Il problema dei roditori è fortemente presente un po ovunque nel nostro territorio a questo proposito abbiamo indicato altri luoghi ai referenti comunali così da intervenire con solerzia. Anche e soprattutto nella zona del mercato della “Cucinetta” di via Casimiro Corradi il problema esiste in prossimità della postazione rifiuti Amiu dove i roditori hanno scavato tane erodendo l’asfalto. A questo proposito Aster interverrà nelle prossime ore».

