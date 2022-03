È successo poco prima delle 9 di stamattina in a ponente dell’incrocio con via delle Fontane. La donna, che ha 62 anni, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso al San Martino

Sul posto, nell’immediato, una pattuglia dell’Unità territoriale Centro della Polizia locale. In seguito sono arrivati gli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Pronto intervento per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...