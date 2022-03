Nessun esproprio e nessuna demolizione per la riqualificazione della rimessa di Staglieno

La notizia, che il Comune definisce infondata (quindi una bufala), di espropri e demolizioni in via Vecchia è il motivo scatenante della protesta organizzata dal M5S e da alcuni comitati locali davanti a Tursi

«In relazione al progetto di riqualificazione della rimessa Staglieno, all’interno del progetto dei 4 assi, ancora una volta si precisa che il Comune non attiverà alcuno esproprio su via Vecchia, il progetto deve escludere ogni interferenza con gli immobili privati» fa sapere l’assessore Matteo Campora. Insomma: espropri e demolizioni sono una bufala.

Bufala che, però, è stata il motivo scatenante della manifestazione convocata da M5S e da alcune associazioni davanti a Tursi, oggi, alle 14 e che punta a criticare il sindaco Bucci.

«Vanno urgentemente risolte problematiche quali: gli allagamenti e le frane ogniqualvolta scendono due gocce di pioggia, i lavori al viadotto Gavette e allo scolmatore del Bisagno, l’attività invasiva della Volpara e del forno crematorio di Staglieno, la nuova servitù di Amiu Bonifiche in via San Felice. La lista durerebbe ancora a lungo – si legge nel comunicato -. Manca un percorso condiviso con i cittadini per risolvere il problema del traffico e del trasporto pubblico, non fantasiosi progetti decisi a tavolino dal Sindaco. La goccia che fa traboccare il vaso è la prevista demolizione di 4 palazzi a Staglieno senza nessun percorso condiviso per la costruzione di un parcheggio di interscambio».

In sostanza, i quattro palazzi non saranno, però, demoliti.

I comitati locali che aderiscono alla manifestazione M5S sono: Comitato abitanti via Banchelle, Comitato via Vecchia, Comitato Parco e Forti delle Mura, Comitato Cava Montasco, Comitati No Sky Tram, Comitato Residenti sotto il viadotto Bisagno. Comitato Amiu Bonifiche di via San Felice.

