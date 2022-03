Gnv: 350 posti di lavoro a disposizione. Assunzioni entro aprile. Ecco come fare per candidarsi

GNV sta selezionando nuove figure da impiegare in diverse aree, a partire da personale esperto nella gestione della struttura hotel di bordo, con un numerico che va dalle 30 alle 50 persone, e da 100 e 150 persone tra garzoni, piccoli di camera, baristi e cassieri da inserire nella struttura alberghiera e di sala e poi ancora 50 persone tra chef, cuochi, pizzaioli e panettieri

GNV avvia un importante piano nazionale di assunzioni per oltre 30 diverse professionalità, che prevede l’inserimento a bordo di 350 nuove risorse entro il 30 aprile 2022

La Compagnia cerca 150 risorse tra personale di Macchina e personale di Coperta, preferibilmente con esperienza a bordo di navi traghetto merci e passeggeri (Ro-Ro e Ro-pax).

Le professionalità richieste sono numerose e comprendono figure con diversi gradi di esperienza e seniority. Alle nuove risorse GNV offrirà percorsi di inserimento “on the job” direttamente a bordo, sviluppato in collaborazione con il Centro di formazione del Gruppo, ovvero il MSC Training Center di Sorrento, volto a facilitare l’ingresso in azienda, supportare la crescita dei propri dipendenti, conoscere e condividere obiettivi e prospettive della Compagnia.

Le attività formative comprendono anche training, coaching e formazione specifica per ciascuna figura, a bordo e in aula.

«Per GNV le persone costituiscono una fondamentale risorsa al fine di far fronte con efficacia alle sfide presenti e future – recita una nota dell’azienda -. La Compagnia cerca persone motivate e con una forte propensione a un ambiente multiculturale: amare il mare e la vita di bordo sono naturalmente elementi fondamentali, a cui unire passione per lo shipping, lavoro di squadra e volontà di intraprendere un percorso di crescita continua, in linea con i valori di GNV. Il successo di ogni azienda non può prescindere dalla professionalità, dalla motivazione e dal senso di appartenenza delle risorse che ne fanno parte: questo vale ancor più per GNV che con i suoi traghetti collega luoghi e trasporta non solo turisti ma anche cittadini e lavoratori verso la loro meta, con attenzione e cura».

Fondata nel 1992, e parte del Gruppo MSC, GNV è una delle principali compagnie di navigazione del Mar Mediterraneo: con una flotta di 25 navi, la Compagnia opera 27 linee in 7 Paesi, con viaggi in traghetto per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta. Tutti i traghetti della Compagnia sono dotati di tecnologie all’avanguardia e di una vasta gamma di servizi; quindi, svariate sono le aree di lavoro per le quali è possibile inviare la propria candidatura.

Chiunque sia interessato alle opportunità di lavoro e a partecipare al processo di selezione può candidarsi inviando il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo: crew@gnv.it.

