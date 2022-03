Bucci annuncia gli hub per raccogliere gli aiuti per l’Ucraina. Saranno in piazzale Kennedy, a Brignole e in via Fillak

Il sindaco ne ha parlato oggi pomeriggio in consiglio comunale rispondendo a Oleg Sahydak, rappresentante comunità ucraina a Genova e a Vitaly Tarasenko, cappellano della comunità ucraina, presenti nella Sala Rossa di Tursi

«La città di Genova è vicina all’Ucraina e vuole continuare ad esserlo – ha detto il sindaco Marco Bucci -. La città di Genova odia la guerra, è per la pace. La guerra ha portato per un periodo a questa città morte e distruzione», ha spiegato, ricordando i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E ha proseguito: «La nostra libertà finisce dove comincia la libertà degli altri – ha aggiunto -. È inaccettabile privare della libertà i singoli individui, i cittadini. Ci siamo mossi: ci sono un numero di telefono dedicato e una email. Per adesso è arrivato un centinaio di persone, tutte presso famiglie di privati nell’ambito della comunità ucraina. Ancora non sono state richiesti posti nelle case di accoglienza predisposte per 150 persone. Saranno di più se necessarie. In aggiunto, abbiamo creato tre hub dove portare generi di prima necessità, cibo a lunga scadenza, sacchi a pelo. Sono in Kennedy, in via Fillak e a Brignole. In più ci sono alcune associazioni che hanno già i loro canali per portare in Ucraina quello che serve».

«Siamo disponibili a fare qualsiasi cosa sia necessario – ha concluso Bucci -. Abbiamo cercato di contattare Odessa, di cui abbiamo in passato incontrato Sindaco e Vice Sindaco, ma non si riesce a telefonare. La Città di Genova in queste cose crede: per secoli è sempre stata aperta a chi veniva da noi e aveva bisogno. Pace e libertà cose più care che abbiamo».

