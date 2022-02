È successo questo pomeriggio in via di Pino, a Molassana, La cella non potrà essere recuperata fino a domattina

Disagi alla viabilità in via di Pino dove la cella frigorifera di un autocarro si è staccata dal mezzo ed è finita sulla strada. La Polizia locale dell’Unità territoriale Valbisagno (IV distretto) è sul posto per organizzare le deviazioni della viabilità, probabilmente con semaforo per senso unico alternato. La cella frigorifera sarà segnalata e transennata.

