A zonzo in quarantena, due ragazze denunciate dai Carabinieri

Pizzicate nel corso dei controlli settimanali del Nucleo Radiomobile che ha anche trovato cinque persone tra i 20 e i 50 anni ubriache alla guida

I carabinieri del Nucleo Radiomobile, in questo fine settimana, nel corso di servizi tesi a garantire una maggiore sicurezza sulle strade cittadine, hanno effettuato numerosi posti di controllo alla circolazione stradale. Sono state controllate oltre 200 persone e fermati 70 veicoli. Nel corso dei controlli 5 automobilisti, di età compresa tra i 20 e 50 anni, sono risultati positivi al test con l’etilometro, ed uno alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Patenti di guida ritirate. Contestualmente, nel corso di specifici controlli per la violazione delle normative anti covid, sono state controllate un centinaio di persone; due ragazze venivano deferite poiché non rispettavano il periodo di quarantena.

Mi piace: Mi piace Caricamento...