Rapina a mano armata col volto coperto da mascherina anti Covid. Bottino: 1.500 euro

È successo ieri sera in una tabaccheria davanti al mercato del Carmine. Due malviventi si sono presentati con mascherina e cappello ben calzato a coprire gli occhi

La tabaccheria si trova in via Brignole De Ferrari, proprio davanti all’ex mercato del Carmine. Due uomini sono entrati ieri sera col volto coperto dalla mascherina e da berretti e hanno minacciato il titolare che ha dovuto consegnare l’incasso oltre a parecchi biglietti Amt in vendita nel negozio. Il titolare ha presentato denuncia presso i carabinieri.

