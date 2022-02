Petizione su Change per la guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini

È indirizzata alla Regione Liguria. Termanini ha dato le dimissioni da capo nucleo delle guardie zoofile dell’associazione Una, che gestisce il canile municipale di Monte Contessa, Sono state subito accettate. In tanti, ora, temono di perdere il riferimento

Ecco il testo della petizione

Solidarietà e massimo sostegno alle guardie zoofile della città metropolitana di Genova, con particolare riferimento a Gian Lorenzo Termanini divenuto un riferimento fondamentale.

In questi anni il suo impegno e dedizione insieme alle guardie zoofile locali è stato indispensabile per salvare e mettere in sicurezza migliaia di animali in difficoltà.

Chiediamo che Lorenzo continui ad operare sul territorio sostenuto dalle istituzioni cittadine. Riteniamo impossibile fare a meno di una risorsa tanto preziosa e competente per tutti coloro che amano ed hanno a cuore il benessere degli animali. Riteniamo che il servizio debba continuare la sua attività poiché ciò costituirebbe la perdita di un punto di riferimento e di un mentore per tante persone.

Tra le testimonianze lasciate sulla pagina della petizione (qui il link) quella di Michele Raffaelli, ex assessore municipale del Municipio Levante: «Ho avuto modo di toccare con mano l’impegno, la costanza, la competenza di questa persona. Quando ero un amministratore del Municipio Levante, ho avuto conferma della dedizione nello svolgere il compito, non in maniera repressiva, ma in maniera educativa. Ho partecipato al corso di formazione per Guardie, da lui organizzato e, studiando, quanto ci veniva spiegato, ho potuto apprezzare la sua profonda conoscenza. È una risorsa importante, da non perdere».

Altri scrivono della sua costante presenza. Anche sui social, quando si riscontrava qualche problema anche ad animali selvatici, arrivava sempre qualcuno pronto a suggerire il numero di telefono di Termanini, che rispondeva e interveniva a qualsiasi ora.

