Morto al San Martino il 19enne caduto in moto giovedì a Rivarolo. La famiglia dona gli organi

Le sue condizioni erano apparse subito disperate. È il quinto decesso sulle strade dall’inizio del 2022

Si chiamava Michele Dervishaj il ragazzo che giovedì sera, in via Rivarolo, all’altezza di via Lanza, a bordo del suo motociclo è andato a sbattere contro il muro. Soccorso, era stato intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino in condizioni disperate e in pericolo di vita. Dopo 48 ore, ieri sera, il suo corpo ha ceduto a causa delle gravi ferite che si è causato nell’incidente.

La Polizia locale sta ricostruendo la dinamica, anche grazie alle alle telecamere. Da filmati si vede un’auto sorpassarne un’altra e lo scooter sorpassare, poi, la prima. Subito dopo, il ragazzo avrebbe perso il controllo dello scooter urtando prima contro un marciapiede e poi contro il muro: un impatto fortissimo.

Sono cinque le vittime della strada a Genova nel 2022

7 gennaio: il 24enne Wenhan Cheng viene falciato sulle strisce da un motociclo che procedeva a forte velocità in via Casoni, a San Fruttuoso.

10 gennaio: il 45enne Valerio Parodi che percorreva in bici il Ponte Divisione Alpina Cuneense viene travolto da un autotreno.

29 gennaio: il 39enne Gabriele Biasi cade dallo scooter in via San Felice a Molassana e si schianta contro un muretto.

3 febbraio: Marco Santeusanio, 18 anni, perde il controllo del suo motociclo all’incrocio tra via Tortona e via Toti, nel quartiere di Staglieno.

17 febbraio: il diciannovenne Michele Dervishaj perde il controllo della moto e finisce contro un muro.

Tre, quindi, gli incidenti che hanno visto vittima dei centauri. Il quarto motociclista ha travolto un pedone. La quinta vittima era un ciclista travolto da un mezzo pesante.

Dall’inizio dell’anno sono molti altri sono gli incidenti gravi che hanno visto i coinvolti trasportati al pronto soccorso in codice rosso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...