Comitato “Basta Code!” col sindaco Pastorino: raccolte 300 firme in mezza giornata. 1500 quelle totali

Il primo cittadino di Bogliasco in mezzo alle auto in fila per raccogliere consensi alla petizione lanciata dal comitato. Obiettivo: chiedere al Comune di Genova di rimuovere il semaforo all’altezza di via Campostano, a Nervi. Stasera coda da Sori a Genova

«Tra le firme raccolte in piazza a Bogliasco – quasi 300 in mezza giornata – e quelle online, le persone che chiedono di eliminare il semaforo di Genova Nervi all’altezza di via Campostano veleggiano verso quota 1500 – dice il Sindaco del Comune che confina col levante di Genova -. Oggi pomeriggio ero a fianco del comitato spontaneo “Basta Code!” per distribuire volantini e informare gli automobilisti bloccati in coda: tanti ci hanno ringraziato per questa iniziativa perché una situazione cosi è intollerabile».

«Qualcuno pensava volessimo vendergli qualcosa, ma quando hanno capito il significato tutti ci hanno ringraziato per questa iniziativa perché una situazione cosi è intollerabile – conclude il sindaco Pastorino -..Ci auguriamo che possa servire a qualcosa. Oggi la coda partiva da Sori e arriva a Nervi. Ringrazio il Comitato e Federico Traverso».

