È successo questa mattina a un uomo di 61 anni



Questa mattina i Vigli del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Lavagna, in via Pascolini, per il soccorso a una persona. Un uomo di 61 anni è stato colto da malore, il 118 giunto sul posto ha provveduto alle manovre di stabilizzazione e sostegno delle funzioni vitali. Essendo lontano dalla strada carrabile, l’elicottero Drago ha provveduto ad issarlo a bordo tramite il verricello, per poi condurlo all’ospedale.

