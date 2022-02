Code fino a 5 km sulle autostrade attorno a Genova

Sulla A26 Genova-Gravellona Toce per lavori, fino alle ore 6 di domani, lunedì 21 febbraio, resterà chiuso il ramo di allacciamento con la A10 Genova-Savona verso Genova, ma la situazione peggiore è sulla A7

A7: coda di 5 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Coda tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per lavori.

A10: coda di 2 km tra Albisola e Varazze per lavori; coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

A12: coda di 4 km tra Chiavari e Rapallo per lavori.

A26: coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori; coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori; coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per lavori.

