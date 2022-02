Anche oggi coda (doppia, dentro e fuori) a Palazzo Ducale per le mostre

Ultimo giorno di Escher, aperto fino alle 21 (biglietteria fino alle 20). Continua l’esposizione dedicata a Monet nel Munizioniere

Ieri la soddisfazione di Toti, presidente della Regione, socia fondatrice col comune della Fondazione per la cultura Palazzo Ducale insieme al Comune: «Un sabato all’insegna dell’arte a Genova: Palazzo Ducale è stato letteralmente preso d’assalto per la mostra di Monet e quella di Escher. Questa è la cultura che ci piace, che attrae liguri e turisti e rende la Liguria ancora più bella e viva!».

«La Cultura nella nostra città non s’è mai fermata, grazie all’impegno di tutti, inventando anche modi nuovi adatti ai tempi, come lo scorso anno per le “Ninfee” di Monet: continua a parlare a genovesi e turisti, continua ad affascinare grandi e piccini, come i tanti bimbi che stanno visitando le mostre dedicate ad Escher e a Monet, costruite proprio perché anche loro ne possano godere pienamente – dice l’assessore Comunale alla Cultura Barbara Grosso -. Genova rinasce attraverso la Cultura. Grazie a una rete tra istituzioni italiane e straniere, è modello per tutta l’Italia. E tra poco la grande mostra sul Barocco con le scuderie del Quirinale e i Rolli. Voglio ringraziare tutto Palazzo Ducale (di cui il Comune è socio fondatore) e tutti i lavoratori che in questi giorni hanno fatto il massimo per garantire le visite all’esposizione del grande genio olandese che finisce oggi tenendola aperta oltre l’orario e fino alle 21».

Oggi le code per vedere le mostre di Monet ed Escher sono raddoppiate e arrivano fino alla fontana di De Ferrari. Oggi è l’ultimo giorno per l’esposizione a uno dei simboli dell’arte moderna. Con oltre 200 opere e i suoi lavori più rappresentativi come Mano con sfera riflettente (1935), Vincolo d’unione (1956), Metamorfosi II (1939), Giorno e notte (1938) e la serie degli Emblemata, la mostra presenta un excursus della sua intera e ampia produzione artistica.

Sarà aperta fino alle 21 (con biglietteria fino alle 20) per accogliere anche chi ci ha pensato all’ultimo.

Nel Munizioniere continuano le visite prenotate della mostra di Monet

