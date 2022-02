Smottamento a Torriglia, strada per Pentema interdetta al traffico

l momento ci sono 10 persone anziane parzialmente isolate per quel tratto di strada. Resta accessibile il percorso da Montoggio

Ieri sera, presumibilmente a causa delle nevicate della settimana scorsa, si è verificato uno smottamento a Torriglia, lungo la strada comunale per Pentema. Non si registrano feriti. Al momento la strada è interdetta al traffico con la possibilità di percorrere la strada alternativa passando da Montoggio.

«Siamo in costante contatto con il sindaco Maurizio Beltrami – ha spiegato l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – ed abbiamo già effettuato una prima valutazione del danno. Un nuovo sopralluogo sarà svolto dai tecnici di Protezione Civile e Infrastrutture e in settimana sarà stilata una stima più dettagliata. Al momento ci sono 10 persone anziane parzialmente isolate per quel tratto di strada (resta accessibile il percorso da Montoggio) che sono già state contattate e che saranno in ogni caso gestite con il supporto dall’amministrazione per venire incontro ad ogni loro necessità».

